Спрогнозировано самое большое за 10 лет сокращение экспорта нефти Саудовской Аравией

Экспорт нефти Саудовской Аравии в мае, по прогнозам отраслевых источников и аналитиков, упадет до 6 млн баррелей в день, это минимальный показатель почти за 10 лет, пишут СМИ.

«Ожидается, что экспорт нефти Саудовской Аравии в мае составит примерно 6 миллионов баррелей в день, на Азию придется около 4 млн баррелей в сутки», – заявили источники, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По этим данным, экспорт нефти в США составит менее 600 тыс. баррелей в сутки.

Падение добычи нефти также означает снижение добычи попутного газа, получаемого при добыче нефти.

«Саудовская Аравия стремится генерировать все больше электроэнергии из газа, чтобы сохранить нефть для экспорта. Но более низкий мировой спрос на нефть означает более дешевую нефть, доступную для внутреннего использования, что может привести к сжиганию большего количества нефти этим летом, когда спрос на электроэнергию вырастет с использованием кондиционеров», – отметило агентство.

Напомним, новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу в пятницу, 1 мая.

Страны ОПЕК+ 12 апреля заключили соглашение о сокращении добычи нефти, которое предусматривает совокупное снижение добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей, в июле-декабре – на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года-апреле 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.

При этом Саудовская Аравия заявила, что готова принять дополнительные меры со странами ОПЕК+ для того, чтобы сбалансировать рынок нефти.

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