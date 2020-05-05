Бабкина рассказала, как пережила пневмонию

Надежда Бабкина дала первое интервью после госпитализации с пневмонией в апреле, артистка рассказала о своем состоянии и о том, как пережила болезнь.

Бабкина в интервью Первому каналу сообщила, что накануне госпитализации чувствовала «помутнение», ей хотелось спать, «дышать было трудно, сжалось сердце», передает «Комсомольская правда».

«Не знала, что с иммунитетом беда. Надо сказать, что я регулярно хожу к врачам, проверяюсь, делаю себе капельницы, чтобы иммунку поддержать, чтобы работало сердце, легкие... И даже не подозревала, что такое со мной может быть. Я такая чистоплюйка» – сказала артистка.

Она отметила, что постоянно мыла руки, соблюдала все правила гигиены и носила маску.

За некоторое время до госпитализации она даже заказала генеральную уборку квартиры с чисткой полов, окон и вентиляции.

«Я успокоилась – дома чистенько, все хорошо. Думала работать дома, разобрать шкафы. Не тут-то было. На утро 27 марта чувствую мне хреново. На всякий случай махнула таблеточку от гриппа. Стало плохо до тошноты. Собрала документы, ночную рубашку, халат, трусы, пальто... Вызываю «Скорую помощь», проезжают сразу. Благодарна нашей медицине. Меня подключили к кислородной подушке в машине...», – сказала артистка.

Она отметила, что врачи трижды делали снимки ее легких на КТ, также ей провели операцию.

«В реанимационном отделении у меня была операция. Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Так надо. Около 80% легких было поражено... Там пленкой все заросло и затянулось – это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать...», – сказала Бабкина.

В апреле Бабкина была госпитализирована с пневмонией – ее погружали в искусственную кому. Позже ее состояние улучшилось. Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске, а 1 мая ее выписали из больницы.