Названо простое средство для борьбы со стрессом во время пандемии

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Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

Куда поедут отдыхать россияне этим летомФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклорФото: Frank May/Global Look Press
«Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19. Подробности...
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Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Украинских нацистов все больше принято изображать героямиФото: State Archives Department of the Security Service of Ukraine/wikipedia.org
Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В войне победила нация, а не Сталин

Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не победа, одержанная ради коммунистической партии или идеологии; не победа, одержанная ради социализма или еще какой-то доктрины, которую не все мы разделяем. Это победа ради всех нас, ради прошедших, нынешнего и грядущих поколений. Подробности...
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Планету постепенно начинают освобождать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В большинстве стран карантин выполнил свою главную задачу – замедлил распространение эпидемии. Но сохранение ограничений чревато множеством проблем – более серьезных, чем сам коронавирус. Подробности...
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QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
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          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

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              5 мая 2020, 22:40

              Текст: Андрей Резчиков

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              «Ослабленные пожилые люди и инвалиды, которые заперты на самоизоляцию в домах, очень уязвимы. Если в интернатах живут примерно 250 тысяч человек, то тех, кому нужна помощь на дому – миллионы», – сказала газете ВЗГЛЯД директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. Она считает, что в условиях коронавируса престарелым людям нужно максимально поддерживать общение с близкими и родственниками.

              «Сейчас мы знаем, что коронавирус опасен не только для пожилых, – болеют и умирают люди всех возрастных групп. Но самый большой риск у тех, кто в силу возраста или хронических заболеваний имеет серьезные проблемы со здоровьем, и особенно те, кто нуждается в посторонней помощи», – сказала директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

              Изолироваться, чтобы не заразиться, – эта мера остается главной для всех, в том числе и пожилых: тех, кто живет дома, и тех, кто живет в домах престарелых и психоневрологических интернатах. «Обычно наш фонд, конечно же, ратует за максимально активную социальную жизнь людей, в том числе, за открытость учреждений – во всех смыслах этого слова. Но тут идет борьба за жизни, и пока выход один – наглухо задраить люки, как на подводной лодке», – считает директор фонда.

              Собеседница подчеркнула, что социальные учреждения временно перешли на другой режим работы и теперь главная проблема в нехватке персонала. «В домах, которые закрылись на превентивную изоляцию, – там персонал работает вахтами по 14-28 дней. И особенно остро – в домах, где уже произошла вспышка COVID-19. Потому что, во-первых, персонал заболевает еще быстрее подопечных, а во-вторых, не все могут выйти работать в эпицентр заражения», – пояснила Олескина.

              Кроме того, в учреждениях не хватает средств индивидуальной защиты, дезинфекции, средств ухода. «Госпитализация заболевших людей также сопряжена с большими трудностями, потому что таким пациентам нужен особый уход и сопровождение. Существуют серьезнейшие психологические сложности: все – и пожилые люди, и молодые инвалиды, и сотрудники – страдают от стресса, страха, оторванности от внешнего мира, – говорит Олескина. – Сейчас главная миссия нашего фонда – свести к минимуму опасность для жизни и здоровья подопечных. Мы собираем деньги, чтобы платить зарплаты профессиональным помощникам по уходу. Это специалисты, которые добровольно готовы «уйти на карантин» вместе со штатным персоналом домов-интернатов. Деньги нужны и на СИЗы и все, что необходимо – мы закупаем их и отправляем во все дома, где есть нехватка».

              У многих пожилых людей возникли проблемы после введения режима самоизоляции. К кому-то родные не могут приезжать чаще двух раз в неделю: на каждый день пропуск не получишь. К сложностям с доставкой продуктов и лекарств добавляется недоступность социальных сервисов, а также невозможность получить медицинскую помощь по «обычным», хроническим заболеваниям. «Ситуация уже показала, что со всем этим комплексом проблем не справиться в одиночку. Ни государству, ни НКО. Поэтому мы призываем работать сообща. Поддерживаем органы социальной защиты, закрываем дефициты, которые существуют в госсистеме, – с помощью пожертвований, которые делают люди, и с помощью экспертизы, которую мы наработали в фонде за годы работы», – пояснила Олескина.

              Директор благотворительного фонда «Старость в радость» также напомнила о важности соблюдать психологическую гигиену и почаще общаться с близкими. «У пандемии есть прямая опасность жизни и здоровью. Губительным может быть в том числе стресс от самой ситуации. И молодых это тоже, конечно, касается, трудно буквально всем. Но именно пожилые люди и инвалиды особенно уязвимы. С возрастом или из-за болезней у людей становится меньше социальных контактов, у некоторых общение с «внешним миром» сужается вообще до «маленького ручейка»  – приход соцработника два раза в неделю, комната в доме-интернате с несколькими соседями, редкие прогулки с посторонней помощью», – указала Олескина.

              По ее словам, в изоляции люди могут почувствовать полную потерю связи с внешним миром. У кого-то это вызывает страх, панику, апатию или депрессию, а «у других – бунт, протест, желание отрицать ситуацию («Нет никакого коронавируса, нам врут!») и нарушать карантин вопреки здравому смыслу».

              «Во всех случаях выход – общаться. Если вы живете отдельно и не видитесь с родственниками, то чаще говорите с ними по телефону, если есть возможность – организуйте видеосвязь. При этом, пожалуйста, не нагнетайте обстановку. Конечно, темы коронавируса не избежать, – странно и опасно делать вид, что этой темы вовсе не существует. Но обсуждайте пандемию взвешенно, спокойно приводите аргументы и рассказывайте о своем опыте. «Свой опыт» – ключевые слова!  Мы все можем поделиться опытом, мыслями. Как соблюдать гигиену правильно. Как помочь себе сохранить душевное равновесие. Как распознавать фейки и «кому верить». Как организовать быт, чтобы пережить карантин без потерь», – уверена Олескина.

              Она добавила, что важно поддерживать в себе и близких вам людям мысль, что пандемия конечна. «Все меры самоизоляции, на которых настаивает государство, – временны и нужны ради того, чтобы опасность миновала как можно скорее. Чем строже мы будем соблюдать карантин, тем быстрее сможем вернуться к привычному образу жизни», – подытожила Олескина.

              За минувшие сутки в России подтвердили 10 102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев заболевания. Умерли за минувшие сутки 95 человек с коронавирусом, за все время – 1451 пациент. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания, при этом выздоровели за сутки 1770 человек. За весь период выписаны 19 865 пациентов. 

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