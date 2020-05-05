В Петербурге мальчик с ножом защитил мать от пьяного отца

В Петербурге 8-летний мальчик с ножом в руках попытался защитить мать от 44-летнего отца и нанес ему несколько поверхностных ранений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Глава семьи стал фигурантом сразу двух уголовных дел после скандала с 40-летней супругой, 19-летним пасынком и 8-летним сыном, сообщается на сайте ведомства.

Безработный отец семейства в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал, в ходе которого избивал и угрожал жене и детям, пояснили в ГУ МВД.

«По словам матери, чтобы пресечь жестокие действия, 8-летний ребенок, который подумал, что его маму убивают, нанес своему отцу по спине поверхностные раны ножом. Мужчине оказана медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии», – говорится в сообщении.

На нападавшего составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, его поставили на учет. До этого семья на учете не состояла. По заявлениям супруги и пасынка возбуждено два уголовных дела по статье «Угроза убийством».

Полицейские задержали главу семейства в порядке статьи 91 УПК РФ.

Hанее мальчик из Омска сбежал из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его по девять часов стоять на коленях на гречке. В результате крупа вросла в раны.

Мать мальчика заявила, что ей с сожителем «показался эффективным» такой способ воспитания детей. Мужчина и женщина лишь частично признали свою вину в содеянном.

После возбуждения уголовного дела ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. После органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжая осуществлять социальный патронаж над ребенком. В январе мальчика отпустили жить к матери.