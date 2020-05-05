Артисты призвали россиян участвовать в акции «День Победы на разных языках»

Российские артисты призвали россиян участвовать в онлайн-акции «День Победы на разных языках, для этого запущен специальный сервис с функцией караоке на разных языках народов России и стран мира, который поможет исполнить гимн Победы.

Российские артисты пригласили россиян к участию в онлайн-акции «День Победы на разных языках». По инициативе «Единой России» на портале «Диктант Победы» был запущен специальный сервис с функцией караоке на языках народов России и стран мира, который поможет исполнить легендарный гимн Победы.

Проект запущен по инициативе «Единой России» на портале «Диктант Победы», передает «Ридус».

Его поддержали народные артисты Надежда Бабкина и Евгений Петросян. А певец и композитор Александр Коган напомнил, что даже в режиме самоизоляции можно почтить память тех, кто 75 лет назад дал отпор фашистским захватчикам.

«К сожалению, в этом году мы не сможем отметить праздник на улицах и площадях, собравшись с родными и близкими. Но, даже оставаясь дома, мы можем почтить память наших героев», – сказал Коган.

Поддержал акцию и актер Михаил Галустян. «9 мая заходите на сайт pobeda-2020.ru или диктантпобеды. рф. Включайте плеер, выбирайте свой родной язык, приглашайте родных и близких, друзей. Споем вместе всенародно любимую песню!» – призвал артист в Instagram.

Своими роликами пользователи могут делиться в соцсетях, а лучшие видео будут участвовать в конкурсе, после чего попадут в ТВ-эфир.