Глава UFC заявил о «нереальных» богатствах Нурмагомедова

Руководитель UFC Дэйна Уайт заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов – очень богатый человек.

Уайт в передаче Menace and The Man Show заявил, что гонорары за бои Нурмагомедова не сильно интересуют, передает РИА «Новости».

«Люди не понимают, Хабиб нереально богат! Он невероятно богатый человек, у него нет нужды в деньгах», – отметил глава UFC.

Он добавил, что реванш с Конором Макгрегором и бой с Тони Фергюсоном могли бы принести много денег и вызвать интерес у всех поклонников смешанных единоборств.

Напомним, Нурмагомедов еще в конце марта вернулся в Россию вместе с командой в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап попал в больницу. Он был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию и сдал тест на коронавирус.