Ветерана поздравили персональным концертом во Владивостоке

Участники ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота во Владивостоке провели персональный концерт для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Левады прямо перед его балконом.

«В столице Приморского края малая концертная группа ансамбля ТОФ выступила для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады. Ветеран, которому недавно исполнилось 97 лет, начал свой боевой путь в соединении тральщиков Тихоокеанского флота в 1942 году, а уволился из Вооруженных сил в далеком 1969-м», – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Специально для ветерана артисты на площадке перед его домом исполнили 16 песен военных лет. Вокальные номера сопровождались выступлением танцевальной группы.

Отмечается, что до Дня Победы артисты ансамбля планируют ежедневные выступления минимум по двум адресам, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом заявил, что вся Россия будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции.