Московская биржа открылась ростом

Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.07 (мск), индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос на 1,12% – до 2654,01 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,75% – до 1129,66 пункта, передает РИА «Новости».

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 7,06% – до 29,12 доллара за баррель.