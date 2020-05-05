Минкомсвязи предложило использовать «Госуслуги» для подписи документов

Минкомсвязи России предложило разрешить россиянам совершать ряд сделок, используя портал «Госуслуги» в условиях пандемии.

Проект соответствующего документа опубликован на портале правовых актов.

Отмечается, что данная система будет обеспечивать создание и применение «неквалифицированной электронной подписи» для физических лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала «Госуслуги».

Новый сервис позволит гражданам дистанционно подписывать договоры аренды федерального имущества, ряд документов, связанных с трудоустройством и образованием, а также при предоставлении налоговой отчетности физических лиц. Полный список возможностей определит Минкомсвязь.

Можно будет аннулировать сертификат ключа проверки электронной подписи при нарушении его конфиденциальности и в случае выдачи нового ключа. Сперва испытать систему планируется в экспериментальном режиме.





Ранее в Минкомсвязи сообщили, что граждане России теперь смогут получать сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг.