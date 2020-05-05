В Москве ожидаются облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит 20–22 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ожидается ветер южного и юго-восточного направлений со скоростью 5–10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с, передает ТАСС.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20–25 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки в плюс 8 градусов.

В связи с порывистым ветром и грозой синоптики объявили желтый уровень опасности в Московском регионе до полудня среды.