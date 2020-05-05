В Британии смерть российских врачей попытались использовать в политических целях

Посольство России в Великобритании ответило на заявление главы комитета британского парламента по международным делам Тома Тугендхата о смерти двух российских врачей, лечивших вирус-положительных пациентов.

Тугендхат утверждал, что врачи якобы стали жертвами «убийств». По версии британского парламентария, «диктаторский режим» хотел «заставить замолчать критиков, которые подрывают официальную риторику», передает РИА «Новости».

Российские дипломаты с сожалением отметили, что «трагическая гибель российских врачей вписывается в мировую тенденцию». У Тугендхата «нет и быть не может» оснований для заявлений о «целенаправленном убийстве».

Посольство обвинило члена британского парламента в «сознательном распространении дезинформации и эксплуатация пандемии в политических целях».

Отмечается, что СМИ Великобритании комментируют ситуацию с коронавирусом в России только в негативном ключе, игнорируя относительно низкий процент смертности и большие объемы тестирования.

При этом СМИ подчеркивают проблемы в России, которые сейчас характерны почти для всех государств: рост числа заболевших, проблемы со средствами индивидуальной защиты, противоречивую реакцию в обществе на введенные ограничения и экономические меры властей.

Посольство напомнило, что и «случаев гибели медиков» во всем мире «зафиксировано несколько сотен». Так, в самой Великобритании «от вируса скончалось более ста медиков», включая «53-летнего Абдула Чоудури из лондонского района Хакни, публично сетовавшего на нехватку средств защиты для врачей».

Напомним, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что медработники являются «самой большой группой риска на сегодня», медицинские организации – «самым опасным с точки зрения инфицирования местом».

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