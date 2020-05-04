Рубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник рос на 94 копейки – до 75,33 рубля, курс евро – на 92 копейки, до 82,38 рубля, передает РИА «Новости».

По данным на 10.21 (мск), курс евро вырос почти на 2% и достиг отметки в 83,04 рубля. Курс доллара – на 1,54 рубля, до 75,94 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,25% – до 26,11 доллара за баррель.