В Москве ожидаются облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 19–21 градуса, по области – до 17–22 градусов.

Ветер южный, 5–10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление – 746 миллиметра ртутного столба.

Ночью ожидается от 8 до 13 градусов тепла.