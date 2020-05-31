Москва выразила протест Вашингтону из-за инцидента с российским журналистом

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с инцидентом с российским журналистом Михаилом Тургиевым, которому сотрудники полиции Миннеаполиса распылили в лицо слезоточивый газ, заявил посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Михаил Тургиев и находившиеся рядом с ним американские журналисты подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских. Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления», – передает ТАСС высказывания Антонова со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

«По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», – отметил дипломат.

Антонов с сожалением констатировал «полное отсутствие каких-либо признаков публичного сочувствия со стороны американской прессы» в связи с произошедшим. «О какой ее объективности можно говорить, когда двойные стандарты применяются даже к работающим в США российским журналистам?» – недоумевает он.

«Будем добиваться, чтобы этот инцидент был учтен правозащитными организациями, осуществляющими мониторинг нарушений прав работников СМИ в США», – подчеркнул посол.

Напомним, в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости» Михаила Тургиева, который продемонстрировал офицеру удостоверение сотрудника СМИ, в ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно применение слезоточивого спрея полицейскими Миннеаполиса против журналистов. Позднее пострадавший от действий полиции США российский журналист рассказал о своем состоянии.

На действия полиции пожаловались и другие сотрудники американских СМИ. Некоторые из них попали под резиновые пули, а некоторых арестовали.

В МИД России расценили нападение на российского журналиста в США как проявление необоснованной жестокости и призвали расследовать этот инцидент. Москва выразила беспокойство в связи с «участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда протестных акций в США».