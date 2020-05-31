Грузия выявила ввезенный из России случай заболевания коронавирусом

Водитель международных грузовых перевозок, прибывший в родную Грузию из России, заболел коронавирусом, сообщила телекомпания «Имеди» в воскресенье.

Он прибыл на родину 22 мая и находился в самоизоляции. Теперь его будут лечить в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это первый случай коронавируса в винодельческом регионе Кахетия на востоке Грузии, который до этого считался «зеленой зоной».

В Грузии 783 человека заболело коронавирусом, 605 вылечилось, скончались 12 человек.

С 1 июня начнется процесс открытия ресторанов и части до сих пор закрытых магазинов, с 1 июля Грузия хочет принимать иностранных туристов. Режим ЧП был отменен 22 мая.

Однако смягчение ограничений привело к вспышке коронавируса в Тбилиси: 30 мая было выявлено 11 случаев заболевания.