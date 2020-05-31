Пульмонолог объяснила опасность занятий спортом в маске

Носить маску во время занятий спортом нецелесообразно и вредно, заявила пульмонолог Пироговского центра (КДЦ «Арбатский») Ольга Богуш.

«Конечно, нельзя заниматься интенсивной физической нагрузкой, не снимая маски. Некоторые возражают: мол, спортсмены тренируются в высокогорье, в условиях гипоксии, ничего страшного. Да. Но спортсмены дышат при этом полной грудью и чистым воздухом. А человек в маске в большой степени вдыхает повторно воздух, который только что выдохнул. Кислорода не хватает, дыхание во время занятий учащается и становится более глубоким. И риск подхватить заражение каким-нибудь патогеном увеличивается», – передает ее слова «Российская газета».

Она добавила, что долгий масочный режим - это в целом «боль для пульмонологов». По словам Богуш, маски нужно носить в местах большого скопления людей.

«Но люди подолгу сидят в маске на работе, ходят в них по улице вместо того, чтобы «проветрить» легкие. Часто используют маску неправильно – то только рот закроют, а нос открыт, то вообще сдвинут на подбородок, а потом надевают повторно. С точки зрения защиты от инфекции, такое ношение маски бесполезно. Более того, оно может оказаться вредным - на маске остаются, накапливаются возбудители других инфекций. Так можно заполучить, например, грибковое поражение дыхательных путей, или обострение бронхиальной астмы», – заявила она.

Напомним, с 1 июня, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Москве второй этап смягчения ограничений. Москвичам разрешено гулять три раза в неделю с девяти утра и до девяти вечера. Выходить на улицу можно будет только в маске – в том числе для занятий спортом.

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