Захарова заявила о произошедшей в США трагедии в правочеловеческой сфере

Национальная трагедия в правочеловеческой сфере произошла в США, кадры вспыхнувших протестов после убийства сотрудниками полиции афроамериканца Джорджа Флойда вызывают ужас и чувство сострадания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«История все расставляет на свои места <…> В моих словах нет ни доли злорадства, потому что те кадры, которые облетели весь мир, вызывают ужас и оторопь», – приводит слова официального представителя МИД России ТАСС.

Захарова отметила, что испытывает «чувство сострадания к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями», и искренне сопереживает американцам из-за происходящей в их стране драмы.

«Это национальная трагедия, которая вскрыла то, о чем они, наверное, не хотели ни говорить, ни слушать, и то, в чем поучали весь мир, а именно – трагедия в той самой правочеловеческой сфере, в той самой области, которую они всегда для себя считали решенной и беспроблемной. Лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством», – заявила официальный представитель МИД России в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Она напомнила, что Соединенные Штаты в 2018 году вышли из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. «Почему они вышли, по-моему, сейчас становится понятно. Потому что вот этот нарыв вскрыт, и видимо они понимали, что внутри собственного государства творится, и вышли из Совета по правам человека», – пояснила дипломат.

Также дипломат обратила внимание на то, что правозащитные организации США, энергично освещающие подобные события по всему миру, в первые дни после убийства Джорджа Флойда были весьма сдержаны в оценках происходящего на американской земле.

Напомним, после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда в американских городах начались протесты и беспорядки. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.