Вывозной рейс из Лондона доставил 70 россиян в Петербург

Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Лондона прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

По данным пресс-службы администрации губернатора Петербурга, рейсом из Лондона в Россию вернулись 70 человек, передает ТАСС.

У всех прибывших возьмут анализы на коронавирус, после чего граждане получат предписание о прохождении обязательной самоизоляции в течение 14 дней. Тех, кто не может пройти самоизоляцию дома, отправят в обсервационный центр.

Власти Санкт-Петербурга подготовили автобусы для перевозки пассажиров из расчета не более 25 человек в каждом. Такая заполняемость позволяет доставить всех по домам за 2-3 часа.

Напомним, в понедельник в Минкомсвязи сообщали, что к 24 мая через портал Госуслуг россияне подали почти 80 тыс. заявлений на возвращение из-за границы вывозными рейсами. На территории других стран оставались свыше 60 тыс. россиян. Кроме того, к 19 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс.россиян.

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