Медведев предупредил США о последствиях выхода из ДОН

Выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) вызовет серьезные последствия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьезные последствия», – написал Медведев во «ВКонтакте».

Он отметил, что на совещании с президентом Владимиром Путиным и постоянными членами СБ обсуждался вопрос выработки окончательной позиции в связи с выходом США из ДОН, а также ситуация вокруг Договора СНВ-3.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН.