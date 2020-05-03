Волонтеры «Молодежки ОНФ» в рамках акции «Довези врача» осуществили более 3 тыс. выездов

Волонтеры «Молодежки ОНФ» в рамках челленджа «Довези врача» осуществили более 3 тыс. выездов по России, так как из-за карантинных мер в нескольких регионах было ограничено движение общественного транспорта.

«Из-за ограничений в движении общественного транспорта 31 марта «Молодежка ОНФ» запустила всероссийский челлендж «Довези врача». Участники региональных команд объединились с автоволонтерами, агрегаторами такси, предпринимателями. И помогают врачам, медсестрам добраться до работы и вернуться домой. На сегодняшний день в рамках акции совершено более 3 тыс. выездов», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Акция проходит в Краснодарском, Забайкальском и Пермском крае, а также в Липецкой, Оренбургской, Саратовской и Омской областях.

Уточним, в Краснодарском крае общественный транспорт работает в почасовом режиме. Утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 17.00 до 21.00. Ребята-волонтеры оказывают помощь персоналу городской поликлиники №7, станции скорой помощи и нескольким другим медучреждениям Краснодара.

Также в отдельных случаях по просьбам медиков волонтеры выходят и в ночные смены.

«В последнее время все больше поступает просьб от врачей, которые возвращаются домой после ночной смены. Поэтому мы разделили бригады автоволонтеров на дневные и ночные, которые выезжают после 23 часов», – рассказала участница «Молодежки ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика.

Медсестры поликлиники № 7 Краснодара, в свою очередь, выразили благодарность автоволонтерам.

«Многие врачи сейчас живут на работе, в буквальном смысле слова. Чтобы обезопасить своих родных, домой не возвращаются. Но есть те, кому необходимо оставаться с семьей. У нас дома маленькие дети, мы не можем находиться в больнице круглосуточно. Поэтому такая помощь нам просто необходима», – отметил медперсонал поликлиники.

На сегодня больше всего заявок поступило от врачей Астраханской области. Движение общественного транспорта в регионе было полностью приостановлено 30 марта. Каждый день у ребят было 60-65 выездов.

«Движение общественного транспорта в Астраханской области возобновлено, ограничения сняты. Поэтому сейчас к нам поступают просьбы от врачей, но, конечно, уже не в таком количестве, как раньше», – рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Астраханской области Артур Оганесян.

А в Оренбургской области общественный транспорт работает в обычном режиме. Однако просьбы от врачей подвезти до работы все же поступают, особенно в часы-пик. Ребятам из «Молодежки ОНФ» помогают местные предприниматели из компании-сервиса такси «Автопарк».

«В общей сложности, в нашем распоряжении сейчас более 30 машин. Руководитель «Автопарка» договорился с главными врачами медучреждений. За каждой больницей закреплен автомобиль и по мере необходимости водители такси приезжают и бесплатно подвозят докторов домой или на работу. Пока просьб от докторов не так много, но мы готовы к любому повороту событий», – поделился участник «Молодежки ОНФ» в Оренбургской области Евгений Пущаев.

Отметим, всероссийский челлендж «Довези врача» будет действовать до полного снятия ограничительных мер в регионах.

Напомним, активисты «Молодежки ОНФ» в рамках акции #Мывместе вызвались помочь в подготовке больницы для приема пациентов с внебольничной пневмонией. Кроме того, волонтеры подарили находящимся на самоизоляции многодетным семьям Подмосковья игрушки и книги.