Трамп обрадовался «возвращению» Ким Чен Ына

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал сообщения об участии Ким Чен Ына в открытии нового завода в КНДР на фоне слухов о смерти северокорейского лидера.

Как заявил Трамп, он «рад видеть», что Ким Чен Ын «вернулся и в добром здравии», передает РИА «Новости».

Напомним, были опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.

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