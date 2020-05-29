Дело историка Соколова решено рассматривать без слушателей в суде

Уголовное дело против историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, начнут рассматривать в Санкт-Петербургском городском суде без слушателей в зале в соответствии с правилами по предотвращению распространения коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд начнет рассматривать дело Соколова 9 июня. Процесс был перенесен из Октябрьского районного суда в городской из-за ситуации на фоне коронавируса. Отмечается, что в горсуде больше возможностей для проведения заседания с соблюдением требований безопасности при пандемии, поясняли в пресс-службе судов.



«С 1 по 14 июня Санкт-Петербургский городской суд, районные суды и мировые судьи Санкт-Петербурга начинают работать в следующем режиме: слушаются все категории дел, слушатели в здания судов не допускаются», – цитирует сообщение ТАСС.

В здания судов участники процесса будут допускаться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, также должна соблюдаться безопасная дистанция между людьми.

По словам адвоката Соколова Александра Почуева, историка доставят в суд 9 июня. В объединенной пресс-службе судов сообщали, что желающие смогу увидеть процесс по делу Соколова с помощью онлайн-трансляции на сайте горсуда.

В ноябре 2019 года историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в отношениях. Он попытался избавиться от трупа, расчленив и выбросив его в реку, но был задержан.

В середине марта расследование дела Соколова было завершено, оно передано в суд. Соколов признался в убийстве, согласился с арестом. Мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. По результатам экспертизы Соколова признали вменяемым.