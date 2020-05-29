Россия обсудила с Грузией возможность посещения центра Лугара

Член Совфеда, представитель России на переговорах с Грузией Григорий Карасин обсудил со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе посещение российскими специалистами Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара.

«Мы касались этого вопроса и будем обсуждать дальше. Эмоциональная заряженность Российской Федерации по этому поводу вполне очевидна. У нас сотни тысяч, а в мире миллионы людей сейчас страдают от пандемии коронавируса, поэтому сейчас международное сообщество и в многостороннем, и в двустороннем формате должно эти вопросы обсуждать и решать», – сообщил он ТАСС.



Карасин добавил, что рассчитывает на личную встречу с Абашидзе в августе или сентябре.

«К сожалению, из-за последних месяцев международной беды – коронавируса – мы не смогли встретиться весной, как это планировалось. Надеемся, что где-то в августе-сентябре встреча состоится очно», – сказал он.

Ранее руководитель грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил о готовности Исследовательского центра общественного здравоохранения имени сенатора Ричарда Лугара принять российских специалистов.

В МИД России заявляли, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов, в частности американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре Лугара в пригороде Тбилиси.

Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «лживыми» и «безответственными» нападки на лабораторию Лугара в Тбилиси и высказала «озабоченность российской дезинформацией» на этот счет».

Газета ВЗГЛЯД писала, что Тбилиси согласился показать биолабораторию российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется.

Как известно, в Грузии в лаборатории имени сенатора Ричарда Лугара в предместье Тбилиси развернуто Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия. Представленные экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе документы подтверждали, что в лаборатории ставились опасные опыты на живых людях. Соединенные Штаты нарушают Конвенцию о запрете биооружия, указывали по этому поводу в российском Минобороны. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, с утечкой из лаборатории Лугара связывали вспышку «свиного гриппа» H1N1 в январе 2019 года, когда около десятка человек умерло, а счет зараженным шел на тысячи.