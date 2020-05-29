Власти Москвы заявили об отсутствии коллапса из-за коронавируса

Москве удалось «не скатиться в коллапс» в ситуации с коронавирусом, ни одному врачу не пришлось делать выбор, кому оказывать помощь, а кого заставить ждать, лекарств и техники хватило на всех, указала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сказала в интервью телеканалу «Россия 24», что «оценивать то, как справилась и справляется система здравоохранения, да и любые сферы городского хозяйства, еще рано», передает РИА «Новости».

Однако Москве, по ее словам, «удалось главное»: «Нам удалось не скатиться в коллапс, обеспечить всем оказание необходимой медицинской помощи. Ни одному врачу в Москве не пришлось делать выбор, кому давать жить, кому не давать, на всех пациентов, которые нуждались в медицинской помощи, в медицинской койке, у нас были соответствующие койки».

«Более того, реанимационный коечный фонд даже на пике был использован всего на две трети, что позволило нам бороться за жизнь каждого человека», – отметила вице-мэр.

Она уточнила, что Москва заранее запаслась необходимым коечным фондом, медикаментами и медицинской техникой.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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