Путин поддержал планы костромского губернатора Ситникова на переизбрание

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова претендовать на новый срок в ходе выборов в сентябре этого года.

Ситников во время встречи с главой государства в режиме видеосвязи отметил, что у него истекает срок губернаторских полномочий, и попросил одобрения Путина на участие в предстоящих выборах главы региона, передает ТАСС.



Президент назвал в целом положительной оценку работы Ситникова. «Поэтому я с удовольствием вас поддержу, надо только, чтобы случилось главное – чтобы люди вас поддержали, и чтобы они дали вам оценку на предстоящих выборах», – добавил российский лидер.

На встрече с Ситниковым Путин отметил, что строительство жилья для медиков является основным инструментом для привлечения квалифицированных врачей в Костромскую область.

В качестве положительного момента в работе у вас отмечается увеличение объемов строительства. Рост на 17,6%. В России в целом 6,9% было за предыдущие годы. Это говорит, что мощности есть. Нужно просто настроить соответствующим образом финансовую систему, определить приоритеты таким образом, чтобы создавать привлекательные условия для работы медперсонала в Костромской области. Вот и все. Самое главное -– это, конечно, жилье, это номер один», – сказал президент.

Путин поинтересовался уровнем обеспеченности врачами в области.

По словам Ситникова, этот показатель достаточно низкий, несмотря на то, что еще восемь лет назад были приняты меры поддержки в виде выделения жилья и оплаты работы в сельской местности, что позволило нарастить количество врачей на 360 человек.

«К сожалению, за последние два года у нас произошло сокращение врачей. Сегодня не хватает 560 докторов в Костромской области, средним медицинским персоналом обеспечены полностью», – заявил губернатор.

Он пояснил, что для исправления ситуации приняты решения о дополнительных мерах поддержки регионального здравоохранения. Будет выделено дополнительное финансирование, предоставлено бесплатное жилье с возможностью его приватизации через шесть лет. Ситников подчеркнул, что ежегодно наращиваются объемы целевого обучения. Губернатор надеется, что эти меры помогут за несколько лет снять проблему с медицинскими кадрами.

Путин в свою очередь добавил, что уровень инвестиций в основной капитал, который в Костромской области выше, чем по стране в среднем, дает надежду на улучшение социально-экономического самочувствия людей в регионе.

Глава государства обсудил с Ситниковым также вопрос потери урожая на полях. Губернатор объяснил, что это связано в паводками в регионе прошлой осенью и низким уровнем обеспеченности сельхозтехникой.

Ситников – губернатор Костромской области с 2012 года, до этого был руководителем Роскомнадзора.

Ранее Путин на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его, если он будет участвовать в следующих выборах главы региона.