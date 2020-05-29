МИД заявил о постоянном поиске США причин для выхода из международных соглашений

Вашингтон постоянно ищет внешние причины для объяснения собственных шагов по выходу из международных соглашений, заявила представитель МИД Мария Захарова.

«Мы видим тактику, которая используется США. … Это выход из всех договоренностей, которые носят для них международно-правовой характер, обязывающий их к чему-либо и приравнивающий их к другим мировым партнерам», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, «США постоянно ищут виновных, которые не являются таковыми, но должны являться внешним объяснением таких поступков». «То виновата Россия, то виноваты Россия и Китай», – заявила Захарова.

В качестве примера дипломат привела односторонний выход США из договоров по ПРО, СВПД с Ираном, а также Договора об открытом небе. О выходе из последнего президент США Дональд Трамп объявил 22 мая. При этом США отказались вступать с Россией в переговоры по ДОН и заявили, что не считают свои действия началом холодной войны.