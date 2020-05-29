Эксперт объяснил жесткость полиции США в отношении афроамериканцев

«Полицейские в США осознают себя некоей особой кастой, им очень многое дозволено», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал протесты в США из-за жесткого задержания темнокожего Джорджа Флойда, в результате которого мужчина погиб.

«Афроамериканцы – это очень бедная часть американского населения, но физически сильная и замкнутая в своих даунтаунах. Как только полицейским приходится вступить с ними в конфликт – они психологически напряжены. Это следствие расовых предрассудков», – сказал доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.

«При этом полицейские в США осознают себя особой кастой. Им многое дозволено, даже больше, чем копам в Британии. И вот эта жесткость время от времени приводит к тому, что мы сейчас наблюдаем в Миннеаполисе», – отметил собеседник.

«При этом Трамп понимает, что копы – это его избиратели. Он может осудить одного копа, но не весь полицейский корпус. Иначе Трамп просто потеряет свое лицо. Потому демократы, извините, будут тыкать в это лицо и называть его расистом. Такова политическая борьба в США», – резюмировал Межуев.

Напомним, в Сети появилась запись, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда. Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре мужчина умер. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

После публикации в интернете видеозаписи, в Нью-Йорке и Миннеаполисе начались протесты. Известно о гибели по меньшей мере одного человека в ходе протестов в Миннеаполисе. Акции протеста начались также в Лос-Анджелесе. Из-за беспорядков в Миннеаполисе введен режим ЧС.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.