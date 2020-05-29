Задержавших вооруженных преступников на юге Москвы полицейских наградили за отвагу

Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении четырех сотрудников полиции, которые задержали участников стрельбы на юге Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

За отвагу и самоотверженность во время выполнения служебных обязанностей награждены старший сержант полиции Михаил Калашников, сержант полиции Роман Гагин, старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин, сообщается на сайте МВД.

По словам Волк, Калашников и Гагин награждены медалями МВД России «За доблесть в службе», а Сычевский и Чечеткин – почетными грамотами МВД.

Отмечается, что правоохранители прибыли на место происшествия через несколько минут, они вычислили, что стрелки находятся внутри здания в зоне паркинга. Полицейские решили рассредоточиться и осмотреть местность.

Во время осмотра парковки Калашников увидел неизвестного мужчину, который вбежал в холл, ведущий к лифтам, и закрыл за собой дверь. Сотрудник ППС бросился за ним и увидел, что рядом с ним находится ещё несколько подозрительных граждан.

Он и подоспевший на помощь Гагин догнали и обезвредили трех подозреваемых. Остальных членов группы задержали сотрудники Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади.

Напомним, перестрелка на юге Москвы произошла в воскресенье, пострадал один человек. Было опубликовано видео инцидента.

По горячим следам задержали троих подозреваемых. Было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что причиной перестрелки на автостоянке возле ЖК «Ясный» в Москве якобы мог быть бизнес-конфликт между двумя фирмами ритуальных услуг. Все фигуранты дела о перестрелке арестованы.