ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Псковской области развернуто 630 коек, 140 из них свободны, в Амурской области развернуто 580 коек, в Республике Дагестан поступили шесть реанимобилей, в Москве перепрофилировано около 23 тыс. коек в стационарах, дополнительно было создано около 15 тыс. мест на базе временных медицинских корпусов, в Тульской области подготовлены 1922 койки для пациентов с коронавирусом.

В Ростовской области для ВИЧ- инфицированных и пациентов с туберкулезом планируют открыть отдельный COVID-госпиталь. В Московской области перепрофилированные медицинские учреждения возвращают в обычный режим работы. В Хабаровском крае в лаборатории консультативно-диагностического центра «Вивея» начали делать анализы на антитела к коронавирусу, в Курской области и Вологодской области поступление первых тест-системы на определение иммунитета к COVID-19.

В Новосибирской области поставка почти 3,5 млн хирургических масок и других СИЗ, в Республике Марий Эл в медучреждениях сформирован запас защитных комбинезонов (костюмов) в количестве: 16804 штуки – одноразовых и 251 штуки – многоразовых, в Москве еженедельно предприятия легкой промышленности производят 260 тыс. единиц спецодежды для медиков, в Московской области сформирован месячный запас средств индивидуальной защиты медиков.

В Ханты-Мансийском автономном округе организована плавполиклиника на базе теплохода «Николай Пирогов». В Кемеровской области две медицинских организации Кузбасса получили бесплатно установки для диагностики легких по пилотному проекту ПАО Сбербанк. В Забайкальском крае онкобольные с положительным тестом на коронавирус будут получать лечение в онкодиспансере Читы.

В Санкт-Петербурге началась подготовка к началу испытаний вакцины против COVID-19. В Свердловской области больницы оценивают работу внутренних систем эпидбезопасности по специальным чек-листам. В Тверской области в ряде муниципалитетов бригады скорой помощи получат статус инфекционных.

В Воронежской области ограничительные меры продлены до 15 июня, в Хабаровском крае до 10 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе до 15 июня, в Севастополе до 15 июня, в Москве продлены рекомендации воздержаться от посещения церквей и кладбищ.

В Севастополе организовано тестирование приезжающих на коронавирус на КПП. В Сахалинской области сокращение срока обязательной обсервации до одной недели.

В Ленинградской области усилен контроль за реализацией профилактических мероприятий. В Забайкальском крае до 2 июня установлен запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами, а также запрет на работу торговых центров, рынков, предприятий сферы услуг после 18.00 и в выходные дни, в Республике Алтай закрытие туробъектов продлено до 22 июня.

В Севастополе катера, доставляющие граждан из центра на Северную сторону, перешли на летнее расписание, число рейсов увеличилось, в Липецкой области межмуниципальные садоводческие маршруты в областном центре вновь стали ежедневными, в Республике Марий Эл с 1 июня увеличено число курсирующего электротранспорта в Йошкар-Оле.

В Камчатском крае со следующей недели вводятся цифровые пропуска для приезжих, их нужно оформлять до полета в регион, в Москве автоматическое продление пропусков для поездок на работу до 14 июня, в Сахалинской области введение многоразовых цифровых пропусков для вахтовиков, работающих на постоянной основе.

В Новосибирской области отменены массовые мероприятия до 30 июня. В Пермском крае робот-консьерж начал изменять температуру у посетителей Пермской краевой администрации. В Москве на сайте мэрии столицы проявилась интерактивная карта с расписанием прогулок.

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличены единовременные компенсационные выплаты медработникам, прибывшим в 2020 году из других субъектов России на работу в медорганизации в малонаселенные пункты округа до 2 млн рублей для врачей и до 1 млн рублей для фельдшеров, в Мурманской области заполярным медикам начислят районный коэффициент и полярные надбавки на выплаты за COVID-19, в Чувашской Республике за счет средств республиканского бюджета поднят размер выплат младшему медперсоналу и техническим работникам в соцучреждениях.

Во Владимирской области медработникам и водителям скорой помощи предоставлены дополнительные страховые гарантии на случай заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. В Кемеровской области для медицинских работников и водителей автомобилей скорой помощи предусмотрено ДМС.

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