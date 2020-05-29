Starship Илона Маска разрешили испытательные полеты

Федеральное управление гражданской авиации США выдало лицензию на проведение испытательных суборбитальных полетов космического корабля Starship, созданного компанией Илона Маска SpaceX.

«SpaceX разрешается осуществлять многократные миссии по запуску ракеты-носителя с прототипом корабля Starship. Взлет и посадка в рамках полетных миссий, разрешенных данной лицензией, будут осуществляться на космодроме Бока-Чика в штате Техас», – передает ТАСС текст документа.

Лицензия предусматривает возможность многократного проведения полетов. Главным ограничением является невозможность выхода на орбиту. Однако ранее выдававшиеся Федеральным управлением гражданской авиации США лицензии на запуск созданной SpaceX ракеты-носителя Starhopper содержали еще более жесткие ограничения по высоте.

Корабль Starship длиной 50 метров и диаметром девять метров изготовлен из легированной стали, его заявленная грузоподъемность – 150 тонн. Это космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек.

Напомним, 3 апреля второй в этом году прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.

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