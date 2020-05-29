Российский посол рассказал, как КНДР избежала эпидемии коронавируса

Северная Корая благодаря строгим карантинным мерам не допустила проникновения коронавируса на свою территорию, что делает ее практически единственным государством, избежавшим эпидемии, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

«Можно сказать, что КНДР стала чуть ли не единственной страной в мире, которая на настоящий момент избежала эпидемии, и пока границы остаются на замке, опасности проникновения болезни нет. Это большое достижение и большой плюс», – заявил дипломат в интервью ТАСС.

При этом посол отметил, что «с этим связан и колоссальный вызов, который неизбежно встанет перед республикой в будущем». «Теперь уже понятно, что коронавирус никуда не уйдет, всем нам придется научиться с ним жить. Ученые утверждают, что, проходя сейчас через тяжелые испытания, связанные с болезнью, госпитализациями, страданиями и смертями, человечество обретает иммунитет», – добавил дипломат.

«Если это действительно так, получится, что северокорейцы останутся, возможно, единственными в мире, кто, справившись со сложнейшей задачей не впустить вирус в свой дом, не обретет коллективной невосприимчивости к заболеванию», – отметил Мацегора.

Между тем, в апреле перебежчик из КНДР Ким Ми Енг заявил, что масштабы эпидемии коронавируса в Северной Корее якобы гораздо больше, чем утверждает правительство страны.

КНДР еще в начале февраля объявила о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы».