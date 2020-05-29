В Москве ожидается облачность, сильный дождь с грозой и градом, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 17–19 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 13 градусов, передает ТАСС.

Ветер восточный, 6–11 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба. В связи с ухудшением погодных условий в Московском регионе 29 мая объявлен оранжевый уровень опасности.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 16–21 градуса тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.