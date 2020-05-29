В ЕС захотели ввести киберсанкции против «российских хакеров» из Fancy Bear

«Режим киберсанкций ЕС» в связи с хакерской атакой на Бундестаг, в которой Берлин подозревает россиян, может включать заморозку активов и ограничения на въезд, сообщил источник в МИД Германии.

Санкции должен единогласно принять Совет Евросоюза. Если санкции примут, это будет первым случаем использования механизма наказания за кибератаки, разработанного ЕС в 2019 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Немецкий МИД уже сообщал, что есть ордер на арест российского гражданина Дмитрия Бадина.

Spiegel пишет, что «вместе с Бадиным» в санкционный список могут включить группировку Fancy Bear и «многих других участвовавших в атаке на Бундестаг организаций».

На Западе Fancy Bear считают «российскими хакерами».

В МИД Германии заявили, что это будет «политический сигнал Москве, что не все дозволено».

Напомним, российский посол в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке.

Spiegel пишет, что посол «не продемонстрировал готовности к обсуждению и повторил аргументацию, что нет доказательств хакерской атаки и российского участия». Как заявило издание, «на ордере на арест и предъявленных к нему документах он останавливаться не стал».

В посольстве России в Берлине сослались на комментарий по этой теме, который диппредставительство дало немецкому агентству DPA. Россия выражала готовность обсудить проблематику и изучить факты, но интерес Берлина сошел на нет, а на фоне пандемии «кому-то понадобилось» напомнить миру о «российской угрозе», заявили дипломаты.

В начале мая Spiegel написал о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году, как утверждалось, была скопирована переписка канцлера Германии Ангелы Меркель.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Германия раскручивает скандалы вокруг «русских ботов».