Порошенко отказался явиться на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явится в пятницу на допрос в Госбюро расследований страны, сообщил его адвокат Илья Новиков.

Новиков заявил, что «обыск в помещении музея Гончара» был «грубым, сломали двери, применили силу к депутатам, журналистам, блогерам».

«И все это было сделано под тем предлогом, что было необходимо провести обыск срочно. То есть без решения суда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии «Европейская солидарность».

Как сообщил Новиков, «обыск признан незаконным», суд действия ГБР не одобрил. Адвокат подчеркнул, что «арест имущества, арест картин, все процессуальные действия, вся информация, которая была получена и скопирована – все это незаконно».

По его словам, есть основания уволить тех «должностных лиц, которые принимали эти решения», а также исполнителей.

Новиков заявил, что 29 мая «допроса не будет», поскольку «ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки».

«Они пытались ввести в Украину такую практику, чтобы вручения повестки можно заменить вывешиванием «видосика» на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля. Этого не будет», – сказал адвокат, добавив, что Порошенко не рассматривает «это как законный способ вызова на допрос в качестве свидетеля».

Адвокат Игорь Головань призвал наказать должностных лиц ГБР.

27 мая ГБР опровергло заявление защиты Порошенко о том, что его супруге не были вручены повестки для его допроса. ГБР заявило, что «жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины получила повестки о вызове на очередные допросы». При этом Порошенко, «узнав о возможном приезде следователей ГБР, оставил свою жену и покинул музей».