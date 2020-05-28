График прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

Сервис «Яндекс.Карты» предоставил москвичам возможность узнать расписание прогулок, установленное властями столицы в связи с коронавирусом, сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк.

Немерюк пояснил, что «после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома», передает ТАСС.

Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений, в частности, были разрешены прогулки – но по графику, составленному для каждого дома.

Сервис с графиком прогулок опубликован на официальном сайте мэра столицы mos.ru.

Власти Москвы разъяснили правила прогулок.

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