Москвичей предупредили о грозе и ливнях

Неблагоприятная погода ожидает москвичей в пятницу: прогнозируются сильные дожди, град, гроза и ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтрашний день будет связан с непогодой в Москве. Утром небольшой дождик, а потом, в полуденные часы, он существенно усилится. Сильные дожди будут в Старой Москве, а в Новой – очень сильные. Дожди будут сопровождаться и грозой, и градом, и усилением ветра до 15-20 м/с», – передает ТАСС его слова.

Также синоптик добавил, что в Москве за пятницу и ночь субботы может выпасть до 60% от месячной нормы осадков, а температура понизится до 17-19 градусов.

Кроме того, сильный дождь может привести к значительным подтоплениям.

«Это может привести к тому, что на некоторых участках города, пониженных местах рельефа, подтопления могут быть. Заметны будут эти осадки», – добавил Вильфанд.

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