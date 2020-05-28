Лавров и глава МИД Японии заявили о готовности к продвижению политического диалога

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги провели телефонный разговор, в котором подтвердили готовность к продвижению политического диалога на всех уровнях.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-японских отношений с упором на задачи комплексного развития взаимодействия во всех областях, включая практическое сотрудничество, в том числе в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Стороны подтвердили обоюдную готовность «к продвижению политического диалога на всех уровнях», а также к расширению торгово-инвестиционной кооперации и укреплению договорно-правовой базы.

«С российской стороны подчеркнута принципиальная важность ускорения работы по формированию мер доверия в сфере безопасности и сближению позиций в международных делах для придания нового качества двусторонним отношениям», – сообщает МИД.

Также министры договорили после пандемии приступить к реализации Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

На прошлой неделе министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявило о праве Токио претендовать на «северные территории», как здесь называют южные острова Курильского архипелага. В МИД России заявили, что это противоречит настрою на переговоры между странами.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил.