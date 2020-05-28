Москва осудила «порочную практику» США

Решение Вашингтона отменить временные исключения из санкций по ряду проектов в Иране, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД), является порочной практикой, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Это печальная, порочная практика. Пусть себе отменяют. Мы строим в Иране АЭС «Бушер» на основе двусторонних договоренностей и в рамках международного права, поэтому нас не интересует внутреннее законодательство любой третьей стороны», – передает ТАСС его слова.

Напомним, США объявили о прекращении временных исключений из санкционного режима, позволявших компаниям продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики в Иране. Как заявил глава Госдепа Майкл Помпео, США продлевают еще на 90 дней исключение из-под санкций в отношении атомной электростанции «Бушер».

Россия призывала притормозить идею запуска механизма по разрешению споров в рамках СВПД и сосредоточиться на сохранении сделки.

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