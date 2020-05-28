За аферы с недвижимостью на 250 млн рублей в Москве задержали адвоката

Суд в Москве заключил под стражу адвоката Сергея Щербакова по уголовному делу об аферах с недвижимостью на 250 млн рублей, сообщает СК.

По мнению следствия, он входил в преступную группу во главе с бизнесменом Рафаэлем Хамидуллиным и адвокатом Фаилем Садретдиновым. Задержаны шесть фигурантов, Садретдинов бежал за границу, а о судьбе Хамидуллина пока ничего не сообщается. Аферисты по поддельным документам захватывали недвижимость в Москве, а также похищали деньги с банковских вкладов, полагает СК. Ущерб превышает 250 млн рублей.

«Установлена причастность адвоката Сергея Щербакова. По данным следствия, адвокат ... неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, совершая действия по хищению объектов недвижимого имущества», – передает РИА «Новости» сообщение следствия.

Накануне прошел обыск в офисе, где встречались участники группы. Следователи совместно с оперативными сотрудниками провели обыски в офисе, где проходили встречи фигурантов.

«Сегодня в отношении Щербакова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляет СК.

Напомним, что Фаиль Садретдинов был одним из подозреваемых в деле об убийстве главного редактора российского издания журнала «Форбс» Пола Хлебникова.