США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

В Россию из США отправлено еще 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200, сообщил партнер компании Narrative Strategies Патрик О'Коннор.

Narrative Strategies отвечает за работу со СМИ для производителя медицинского оборудования Vyaire Medical.

О'Коннор сообщил, что аппараты ИВЛ отправлены «в минувший вторник», передает РИА «Новости».

Напомним, в Россию уже прибыли первые 50 аппаратов ИВЛ из США. Россия поблагодарила США за помощь в борьбе с коронавирусом.