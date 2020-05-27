Канадский суд решил продолжить слушания об экстрадиции финдиректора Huawei в США

Верховный суд (ВС) канадской провинции Британская Колумбия намерен продолжить слушания по делу об экстрадиции из Канады в США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в заявлении помощницы главного судьи ВС Хизер Холмс.

Отмечается, что суд принял аргументы стороны обвинения о том, что при задержании Ваньчжоу в Ванкувере в декабре 2018 года не был нарушен договор с США об экстрадиции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Суд в среду должен был огласить решение по вопросу соблюдения так называемого принципа двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой, в соответствии с которым для экстрадиции финдиректора необходимо, чтобы вменяемое ей правонарушение считалось преступлением и в США, и в Канаде.

Предполагается, что слушания возобновятся в июне.

Напомним, в 2018 году Ваньчжоу была задержана в Ванкувере полицией Канады по запросу США.

Китайские власти заявили Канаде решительный протест в связи с решением министерства юстиции этой страны об экстрадиции Ваньчжоу в США. Пекин подчеркнул, что претензии к финдиректору Huawei обусловлены политическими мотивами. Китайская сторона потребовала немедленно освободить Ваньчжоу.

Финдиректор подала в суд на федеральное правительство Канады, агентство пограничных служб (CBSA) и королевскую канадскую конную полицию, заявив о нарушении ее конституционных прав.