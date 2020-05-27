Выпускникам девятых классов объяснили условия получения аттестатов

Выпускники девятых классов смогут получить аттестат об основном общем образовании, если у них стоят итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» и «зачет» за собеседование по русскому языку, следует из приказа Минпросвещения.

«Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку», – цитирует документ ТАСС.

Напомним, выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, по текущим оценкам пройдет аттестация в одиннадцатых классах.