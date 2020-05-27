Путин поддержал выплаты на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить выплаты на детей для безработных на тех родителей, кто был не трудоустроен и до 1 марта 2020 года.

«Для тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта, как уже говорили, мы установили дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. Это 3 тыс. рублей на ребенка в месяц. Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года», – сказал глава государства на совещании по состоянию рынка труда, передает ТАСС.

Напомним, Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

Минфин перечислил в Пенсионный фонд для единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет и на детей до 3 лет 222,1 млрд рублей.