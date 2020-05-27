В отборочных этапах чемпионата «CASE-IN» приняли участие более 4,7 тыс. человек

Более 4,7 тыс. участников школьной, студенческой и лиги молодых специалистов боролись за путевку в финал международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Очные мероприятия запланированы на конец лета и осень текущего года. Об этом рассказали организаторы чемпионата в среду, 27 мая, на пресс-конференции в Москве, сообщает Regnum.

Новый сезон чемпионата «CASE-IN», посвященный технологической модернизации России, стартовал в феврале и менее чем через месяц после старта был переведен в дистанционный формат в связи с противоэпидемическими мерами в регионах России.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что чемпионат «CASE-IN» сумел в новых условиях остаться эффективным социальным лифтом для отраслевой молодежи.

«Команда чемпионата, как и других проектов платформы «Россия – страна возможностей», продемонстрировала гибкость, оперативно перестроившись в дистанционный формат: отборочные этапы для всех трех лиг чемпионата прошли в онлайне. Новый формат позволил сохранить все возможности для конкурсантов и, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, обеспечил доступность участия в конкурсе будущих и молодых инженеров из всех регионов страны. Отборочные этапы всех трех лиг чемпионата объединили в этом году 4718 человек из разных уголков страны», – прокомментировал Алексей Комиссаров.

Студенческая лига – самая многочисленная – объединила 3 тыс. 829 студентов России и СНГ из 84 вузов. Команды 69 вузов приняли участие в отборочных этапах в режиме онлайн, из них впервые стали участниками чемпионата команды 25 вузов.

Основатель и сопредседатель оргкомитета международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев отметил, что благодаря переходу в дистанционный режим организаторы открыли новые возможности для участников.

«Онлайн-формат позволил подключить к решению инженерных задач студентов 84 вузов вместо запланированных 57, мы организовали для студентов дополнительные отборочные этапы по направлениям «Металлургия» и «Цифровой атом», второй год подряд проведет Осенний кубок для школьников, студентов, молодых специалистов. Планируется, что к концу года участниками чемпионата станут 10 тыс. школьников, студентов и молодых специалистов», – сказал он.

Команды Студенческой лиги соревновались по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика.

Среди заданий студентов: повышение эффективности алмазопоисковых работ, новые способы переработки вторичного ванадийсодержащего сырья, решение проблем производства и транспортировки сжиженного природного газа, вторичная переработка пластика, развитие энергосистем СНГ и Балтии, «умный» ремонт для станков с ЧПУ, уменьшение загазованности карьеров, модернизация электросети России, увеличение срока службы оборудования гидроэнергетики.

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова принимает участие в чемпионате с 2018 года. В новом сезоне АлтГТУ стал одним из первых вузов, вынужденных перевести в дистанционный режим масштабный отборочный этап по направлению «Электроэнергетика».

«Международный инженерный чемпионат CASE-IN – одно из крупнейших практико-ориентированных студенческих соревнований. Его по праву можно назвать конкурсом профессионального мастерства. Участие в нем – это реальная возможность для студенческой молодежи попробовать себя в профессии, продемонстрировать инженерные знания. Существует потребность в специалистах проектного плана, которые способны в процессе обучения, создать свои кейсы, ориентированные на решение реальных производственных задач. Важно не просто обучение ради обучения, а формирование проектного обучения в вузе. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем активно поддерживать наших студентов для участия в этом чемпионате», - сказал ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрей Марков.

Старейшими отраслевыми направлениями Студенческой лиги чемпионата являются направления «Горное дело» и «Геологоразведка». Стратегическим партнером этих направлений второй год подряд выступает компания «АЛРОСА».

«CASE-IN» – это один из инструментов для привлечения перспективных и талантливых студентов на предприятия для практики и, возможно, – для дальнейшего трудоустройства по окончании ВУЗа, так как при решении кейсов студенты знакомятся со спецификой деятельности предприятия», – подчеркнула начальник Центра подбора и развития персонала АК «АЛРОСА» (ПАО) Наталия Петухова.

Магистрант Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова Вероника Лебедева пришла в энергетику еще со школы, где училась в специализированной энергогруппе. Вероника со своей командой принимает участие в Студенческой лиге чемпионата третий год подряд и рада долгожданному выходу в финал.

«CASE-IN» – отличный шанс зарекомендовать себя будущим работодателям. Полученные знания и опыт дали мне преимущество при поступлении в специализированную магистратуру по программе АО «СО ЕЭС, теперь в планах – отличное выступление нашей команды в финале «CASE-IN», а с окончанием магистратуры и программы Системного оператора – успешное трудоустройство», – прокомментировала Вероника Лебедева.

Лучших участников Студенческой лиги ждут льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру 6 вузов-партнеров чемпионата, а также стажировки и практики на предприятиях ТЭК и МСК, в числе которых: «Системный оператор Единой энергетической системы», «Новатэк», «Сибур», «Татнефть», «Алроса», «Росатом», «Русгидро», «ФСК ЕЭС» и другие.

В соревнованиях Школьной лиги «CASE-IN» в новом сезоне приняли участие 515 школьников (207 команд) 6-11 классов из 70 регионов России. Учащиеся соревновались по двум направлениям: решение кейса и конкурс инженерных решений.

155 команд учащихся 10-11 классов решали кейс «Круговорот углеводородов в быту и промышленности», разработанный по материалам партнера Школьной лиги ПАО «СИБУР Холдинг».

«Одна из главных задач кейса Школьной лиги – убеждение школьников в необходимости сортировки бытовых отходов и бережном отношении к природе. Ребята разрабатывали решения по сбору и сортировке пластика в городах России для последующей его переработки. Они не только оценили количество пластиковых отходов и «вычислили» самых крупных «поставщиков», но и предложили рациональные способы сортировки пластика», – отметил Артем Королев.

Финал для участников этого направления Школьной лиги пройдет онлайн в июне 2020 года.

В Конкурсе инженерных решений, партнерами которого выступили АО «СО ЕЭС» и Инженерная компания «Прософт-Системы», приняли участие 52 команды школьников 6 – 10 классов. Участники создавали действующие устройства, связанные с новыми технологиями производства, передачи, распределения и потребления тепловой и электрической энергий.

Данил Самозван, Азад Исмаилов и Тимур Хуснуллин из села Владимиро-Александровское Приморского края создали генератор электроэнергии, использующий энергию ветра и энергию воды.

«Любое изобретение обязано приносить человеку пользу, в этом заключается цель науки и инженерного дела, а производство электроэнергии – одна из самых важных тем в наше время. Нам важно, что наша работа вносит вклад и в экологию – наше устройство производит электрическую энергию без выбросов вредных веществ», – рассказал капитан команды «Приморский атом» Данил Самозван.

Победители и призеры Школьной лиги смогут получить от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов-партнеров чемпионата, а авторы лучших изобретений смогут отправиться на тематические смены #ВместеЯрче в ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Смена», где презентуют свои работы и получат новые знания об энергетике и энергосбережении.

В Лиге молодых специалистов из 6 отборочных этапов заочно прошли 4 этапа. Всего участниками соревнований стали 109 молодежных команд (374 человека), представляющих 73 компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов России и 11 команд молодых преподавателей вузов. Из них в онлайн этапах приняли участие 64 команды (это 256 человек).

Молодые инженеры работали над кейсом «Город юности 2.0», посвященным технологической модернизации энергетических объектов Комсомольска-на-Амуре.

Впечатлениями о «CASE-IN» поделился финалист нового и чемпион предыдущего сезонов, молодой специалист АО «СИБУР-Химпром» Василий Стрелков.

«Наша команда – мои коллеги из разных подразделений СИБУРа, это делает нашу команду кросс-функциональной и позволяет эффективно подходить к решению задач. Опыт, приобретённый в «CASE-IN», не ограничивается умением решать кейсы или обрабатывать большое количество информации за короткое время, он помогает приобрести навыки и умения, которые необходимы для профессионально и личностного роста», – сказал Василий Стрелков.

По словам Артема Королева, на финале «CASE-IN», который организаторы перенесли на осень, ожидаются 122 команды финалистов и почти 100 экспертов и гостей.

«В этом году участники приедут не с готовыми презентациями, а будут решать задания прямо на площадке финала, в условиях цейтнота и под наблюдением экспертов. Второй точкой притяжения на финале станет традиционный День карьеры, на котором 19 компаний – ключевых партнеров «CASE-IN» - отберут финалистов на стажировки, практики или предложат трудоустройство», – рассказал он.