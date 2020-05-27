Названа доля переболевших коронавирусом с иммунитетом к повторному заражению

Антитела нейтрализующего типа образуются в организме у 27-30% переболевших коронавирусом, это позволяет им не заболеть повторно, заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Только 27-30% населения после того, как они переболели, имеют так называемый нейтрализующий тип антител», – приводит слова ученого РИА «Новости».

Он отметил, что данные, позволяющие оценить наличие антител в популяции, дают основания полагать о возможности формирования популяционного иммунитета. Также они помогают прогнозировать распространение вируса.

Ранее ученые из Китая смогли получить моноклональные антитела, которые нейтрализуют коронавирус, уже пройдены успешные доклинические испытания на приматах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД