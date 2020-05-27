Банду задержали в Оренбургской области по подозрению в убийстве шести человек

Полицейские в Оренбургской области задержали группу лиц, которая подозревается в убийстве шести человек, в том числе семилетнего ребенка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУУР МВД и УМВД по Оренбургской области во взаимодействии с СК в ходе проведения оперативно–разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребенка», – передает РИА «Новости» слова Волк.

По ее словам, в январе 2018 года в Оренбурге был убит предприниматель и его семилетний сын, спустя год произошло убийство в собственном доме директора одной из крупных компаний, его жены и водителя. В мае 2020 года в дачном доме убит 54–летний предприниматель.

По данным фактам следственными органами СК России были возбуждены уголовные дела.

«Двух жителей областного центра в возрасте 27 и 28 лет задержали на улице в городе Оренбурге, 29-летнего мужчину – в квартире по улице Карпова областного центра», – добавила Волк.

Еще двое подозреваемых 24 и 25 лет были доставлены оперативниками из Новосергиевского района Оренбургской области.

Все подозреваемые находятся под стражей.