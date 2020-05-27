Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос рос на 30 копеек – до 71,08 рубля, курс евро поднялся на 14 копеек – до 77,89 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 35,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».