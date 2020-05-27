Познер рассказал, что делает на самоизоляции

Телеведущий Владимир Познер рассказал, чем занимается во время самоизоляции на фоне коронавируса, и указал на важность ношения медицинских масок и перчаток.

«Вот этот lockdown, по-моему, все равно, где провести, лишь бы дома. Я его провожу со своей супругой, в любимом доме, я очень люблю эту нашу квартиру в Москве. Если бы моя жена была со мной в Париже, тоже было бы очень хорошо», – заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

Телеведущий уверен, главное чтобы во время самоизоляции «рядом был человек, с которым хочется быть рядом, и были бы занятия». «Занятий у меня очень много, да и вообще для меня привычно быть дома. Я же в основном работаю дома и раз в неделю еду на студию в Останкино, где я выдаю в эфир свою программу – все. Остальное время – я дома», – рассказал телеведущий.

Единственным серьезным ущемлением он назвал невозможность встреч с друзьями. «Как правило, мы видимся часто, а тут уже больше двух месяцев мы ни с кем не общаемся, только по телефону. И, конечно, это как-то неприятно», – заявил Познер, отметив, что видеоконференция не заменяет реальное общение.

«Видеоконференция – это, конечно, полезно, когда нет другого выхода, тогда этим можно пользоваться. Но все равно экран отчуждает. Нельзя дотронуться до человека, нельзя по-настоящему заглянуть ему в глаза – это все другое. Поэтому да, конечно, это есть, но это эрзац такой», – добавил он.

Коронавирус телеведущий, учившийся на биолого-почвенном факультете МГУ, назвал «крайне опасной вещью» и призвал применять средства защиты. «Когда я выхожу на улицу, я железно ношу маску, я надеваю перчатки. (…) Когда я приезжаю в Останкино, конечно, я в маске и в перчатках, но уже когда в студии, то снимаю. Я соблюдаю расстояние между собою и другими людьми. То есть я очень сильно этого придерживаюсь и уверен, что это правильно, что это необходимо. И если все это будут соблюдать, то мы скорее выйдем из этого карантина, чем если будут нарушать», – заявил Познер.

«К сожалению, довольно многие нарушают. К сожалению, есть определенный контингент, который говорит, что никаких масок не надо, что это все ерунда. В некоторых странах это доходит даже до идеологических вещей. Например, в Америке сейчас, поскольку Трамп маску не носит, то многие сторонники Трампа тоже не носят – и более того, считают, что те, которые носят маску, особенно мужчины, трусливые, либеральные и так далее, могут их оскорбить и даже побить. Правда, это только в Америке, но это дошло до такого уровня», – сообщил телеведущий.

Ранее Познер ответил на вопрос о том, насколько высока вероятность искусственного происхождения коронавируса.