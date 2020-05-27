Для поступления в вуз онлайн от абитуриентов потребуют электронную подпись

При электронной подаче документов для поступления в вуз абитуриентам понадобится получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров, рассказали в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты, центры которой включены в соответствующий перечень министерства.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что документы на поступление в университет будут приниматься дистанционно.

«Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица. Получить ее может любой гражданин старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. В перечень аккредитованных центров с гарантией государственного учреждения входит удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты», – передает РИА «Новости» сообщение палаты.

Напомним, 20 мая министр культуры Ольга Любимова рассказала, как в 2020 году планируется провести приемную кампанию в творческие вузы и училища страны.

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