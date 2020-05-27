В Москве ожидается облачность, местами кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 17–19 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер переменных направлений, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 15–20 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс пять градусов.